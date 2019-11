Gamou Ndiassane et Thiénaba : Ballet de personnalités politiques

Les cités religieuses de Thiénaba et Ndiassane célèbrent le Gamou marquant la naissance du prophète ce Samedi. Une occasion pour les états-majors politiques de faire le déplacement pour renouveler leur Ziarra. C’est le cas aujourd’hui du Parti socialiste, avec une délégation conduite par Mme la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye qui, après Ndiassane s’est rendue à Thiénaba ce vendredi 15 novembre 2019, en prélude à la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (Psl).

L’opposition était aussi au rendez-vous. Le Congrès de la Renaissance Démocratique avec Mamadou Lamine Diallo et le Premier Ministre Abdoul Mbaye, était ce matin aussi à Ndiassane.

« En prélude du Gamou de Ndiassane, communément appelé « Nguenté », je suis en compagnie du Premier Ministre Abdoul Mbaye, représentant le CRD à Ndiassane. Des prières pour un Sénégal de justice et de paix y ont été recueillies et formulées par le Khalife à qui nous souhaitons longue vie et excellente santé », a révélé MLD sur sa page officielle.