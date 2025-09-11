Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam


La cité religieuse de Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani dans le département de Kaolack, célèbre la naissance du Prophète Muhammad (PSL), communément appelée Gamou. À cette occasion, les Talibés réunis autour de la Dahira Baladil Amine et sous l'approbation du khalife, Cheikh Ibrahima Diallo, ont organisé une exposition et des causeries sur la vie, l'œuvre et les enseignements de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des Grands hommes qui ont marqué l'histoire islamique du pays.
 
De Touba à Sagne Bambara en passant par Tivaouane, Médina Baye, Léona Niassène, la famille de Cheikh Oumar Foutiyou Tall etc..., les membres de la Dahira ont revisité l'histoire et étalé les enseignements de ces grands hommes qui, durant toute leur vie, étaient au service de l'Islam.
 
''Nous en sommes à notre 4ème édition [...]. L'objectif, comme nous a enseigné le Cheikh, c'est de faire vulgariser l'ensemble des œuvres de ces grands hommes au niveau national et international. C'est pour faire revivre aux fidèles, les figures emblématiques de l'Islam'', a déclaré Souleymane Diop, coordinateur de la Dahira Baladil Amine.
 
 
Les causeries ont été faites dans diverses langues à savoir, le français, l'anglais, le wolof, le Bambara etc,  afin de permettre à tous les disciples d'en bénéficier.
 
Pour rappel, le Gamou de Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani réunit chaque année des milliers de fidèles venus divers horizons et sous la conduite de Cheikh Ibrahima Diallo, Khalife de Cheikh Mouhidine Samba Diallo....
Jeudi 11 Septembre 2025
Fallou Galass Sylla



