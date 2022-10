Gamou Médina Baye : la ziarra des fidèles à la mi-journée du Maouloud.

Ils viennent de l’intérieur du pays et des pays environs pour effectuer leur ziarra dans le mausolée de Cheikh Al Islam, Cheikh Ibrahima Niass. Hommes, femmes, jeunes et vieilles dames se succèdent dans le lieu saint pour exprimer leurs vœux et espérer que ceux-ci soient exaucés. Plusieurs des fidèles viennent à cette heure creuse de la journée parce que jugée plus fluide...