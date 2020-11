Gamou Médina Baye / Fin du délai d'incubation : Aucun Impact lié à la Covid-19.

Le période d'incubation étant terminée depuis fort longtemps, les autorités administratives et sanitaires ont décidé de faire le bilan du Gamou de Médina Baye relatif à l'impact de la covid-19. Selon le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, le bilan fait état de zéro cas de Covid-19 depuis le début jusqu'à la fin du délai d'incubation.



À l’en croire, les rares cas positifs qui ont été enregistrés dernièrement, ce sont des cas isolés et sans doute venant d'autres localités.



Le même discours a été tenu par le responsable de la commission santé au niveau du comité d'organisation des activités de la Fayda, le Dr Ibrahima Diop, qui se réjouit de ces résultats obtenus, dit-il, grâce au sursaut national pour freiner la propension de la maladie.



Par sa part, le gouverneur de Kaolack a indiqué que cette situation est le fruit du dispositif qui a été mis en place chez les marabouts, aux alentours de la grande mosquée, entre autres, en vue d'éviter les concentrations humaines et d'exiger le port du masque...