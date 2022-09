Gamou Médina Baye 2022 : Les derniers réglages en cours.

Un comité régional de développement (CRD) dirigé par le gouverneur de Kaolack s'est tenu ce matin à la maison des hôtes de Médina Baye. Prévu vers le 07 octobre, l'événement religieux approche à grands pas. C'est pourquoi, les autorités administratives et religieuses sont à pied d'œuvre pour l'identification de tous les besoins en rapport avec le comité d'organisation (COMAF).

Selon le gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, il s'agira de prendre des dispositions idoines dans tous les secteurs tels la santé à travers la mise en place des unités de test covid et de vaccination, l'assainissement par le curage et la fermeture des canaux à ciel ouvert, entre autres. Pour ce qui est de la sécurité, un important dispositif d'éléments de la police et de la gendarmerie sera mis en place avant, pendant et après le Maouloud.