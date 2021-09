Gamou Médina Baye 2021 : Plus de 02 millions de masques attendus... Une opération de vaccination et une mise à disposition de tests covid sollicitées.

Le Gamou annuel de Médina Baye aura lieu cette année entre le 18 et le 19 octobre 2021.



D'ores et déjà, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour les besoins des préparatifs.



Ce matin, un comité régional de développement (Crd) s'est tenu à la maison des hôtes de Médina Baye (Keurou Gane) en présence des autorités religieuses de la cité de Mawlana Cheikh Al Islam et administratives dont le gouverneur et le préfet départemental de Kaolack.



Aussi, les services de l’État se sont engagés à répondre favorablement à toutes les sollicitations dudit comité telles celles liées à l'eau, à l'électricité, à la sécurité etc...



S'agissant du secteur de la santé en cette période de covid-19, un lot de 02 millions de masques est attendu. De son côté, le comité d'organisation a sollicité une opération de vaccination dans la cité et une mise à disposition de tests covid...