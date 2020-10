Gamou Médina Baye 2020 : Mohamed Ndiaye Rahma sort les gros moyens et fait une démonstration de force.

L'ambassadeur itinérant compte se rendre au Gamou de Médina Baye édition 2020 avec de gros moyens. En effet, il l'a fait savoir cet après-midi lors d'un face-à-face avec la presse locale de Kaolack.



Le fidèle talibé de Cheikh Al Islam en compagnie de fils, petits-fils et disciples sous la bénédiction du Khalife général, Serigne Mahy Ibrahima Niass, a décidé de casser sa tirelire afin que la famille de Mawlana Cheikh Al Islam Baye et les pèlerins qui vont rallier cette cité religieuse puissent célèbrer la nuit du prophète dans les règles de l'art.



D'emblée, le leader de Rahma a décidé d'offrir 05 millions au mouvement Jamhiyatou Ansaroud-in, 03 millions à Sababoul fayda, 02 millions au COMAF et d'annoncer la prise en charge de l'ensemble des opérations liées à l'assainissement de Médina Baye en procédant surtout au remblayage de toutes les grandes artères de la cité et environs.



Pour cette année, le mouvement Rahma compte servir à manger à plus de 10.000 pèlerins. Son leader a aussi ajouté que de grandes cuisines seront installées dans certains quartiers tels Sam, Médina Mbaba, Fass Cheikh Tidiane, Darou Rahmaty et Thioffack. En plus de cela, plus de 2.000 femmes seront enrôlées et l'ensemble des foyers religieux pris en compte dans le cadre des " Berndés" et autres.



Mohamed Ndiaye Rahma a enfin annoncé une grande opération de distribution de masques, de flacons de gel et de thermoflashs...