Gamou International de Médina Baye: Une délégation du Waqf reçue par le khalife général...la Haute autorité liste ses grands projets pour le Sénégal

Une forte délégation de la Haute autorité du Waqf, conduite par le coordinateur, Racine Bâ, a été reçue ce lundi par le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass. Lors de cette visite de courtoisie, le Waqf a offert des packs d'eau pour les besoins du Gamou.



De son côté, le khalife Serigne Mahi Ibrahima Niass s'est félicité des bonnes actions de la Haute autorité avant de l'exhorter " à investir davantage dans l'agriculture". Et selon le coordinateur, Monsieur Racine Bâ, " Le Waqf avait commencé des investissements dans ce sens et à nouer des partenariats avec des pays qui ont une expérience en la matière dont le Maroc qui a accepté d'accompagner le Waqf dans les projets agricoles que nous avons dans notre pays", a-t-il informé.



" Le khalife a rappelé en quoi le Wafq est un instrument très puissant pour le développement économique et la croissance inclusive. D'après le coordinateur, " le Waqf a sur ce point précis rappelé les projets sur lesquels le président de la République apporte un appui remarquable notamment avec le fonds Waqf public monétaire qui porte sur un investissement important de l'État du Sénégal pour lequel nous attendons la contribution du secteur privé et des philanthropes du Sénégal". Selon lui toujours, " Les revenus générés serviront à soutenir les populations vulnérables. Pour 2023, les premiers bénéficiaires sont les enfants des Daara pour la couverture maladie universelle. 100.000 enfants seront pris en charge", a-t-il souligné...