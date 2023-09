Gamou International de Médina Baye : Khadim Bâ et Cie reçus par le Khalife Général, Serigne Mahi Ibrahima Niass

Le Directeur Général de Locafrique, Khadim Bâ, accompagné du patron de NVS, Mohamed Ndiaye « Rahma », a été reçu hier par le Khalife Général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.



Le guide religieux a signifié toute sa satisfaction à Khadim Bâ et à sa délégation avant de les exhorter à continuer à travailler pour le rayonnement du Sénégal. Serigne Mahi Ibrahima Niass a décerné son satisfecit à Locafrique mais aussi au promoteur Mohamed Ndiaye « Rahma » pour la détermination, la volonté mais aussi la rigueur avec laquelle le projet a été réalisé. Le khalife a aussi formulé des prières pour les membres de la délégation.



Rappelons que le marché de Médina Baye dénommé Mame Astou Diankha a été inauguré hier en présence du khalife, Serigne Mahi Niass, du DG de Locafrique, de la coordinatrice du Promogem, du promoteur Mohamed Ndiaye Rahma etc.

L'infrastructure est dotée de 839 espaces de vente qui sont répartis comme suit: 14 magasins, 681 cantines et 144 étals. Le coût global s'élève à 5 milliards de FCFA dont 3 milliards financés par Locafrique et 2 milliards par l'Etat du Sénégal...