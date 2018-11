Gamou Guet Ardo : Le Khalife El hadj Mouhamadou Aïssata Ba prêche pour un retour aux préceptes de l'Islam afin d'éviter les dérapages dans les réseaux sociaux

La communauté khadre de Get Ardo a célébré le Gamou 2018 en grande pompe avec des fidèles venus de divers horizons.

Le khalife général El Hadj Mouhamadou Aïssata Ba, par la voix de son porte parole Cheikh Aldiouma Ba, a invité les fidèles ainsi que la population sénégalaise à un retour aux préceptes de l'Islam pour endiguer les dérives dans les réseaux sociaux. " Les dérives qu'on note ces derniers jours dans les réseaux sociaux sont anormales. Mais tout cela s'explique par un manque de formation religieuse de la part de certains. Et pour combattre tout cela, il faut un retour aux préceptes de l'Islam et aux enseignements de nos guides religieux comme Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Aldiouma Ba, Elhadj Malick Sy, Baye Niass et j'en passe " invite le Khalife général El Hadj Mouhamadou Aïssata Ba lors de la cérémonie officielle.

Dans la même lancée, le Khalife annonce la construction d'un institut religieux avec toutes les branches de la science islamique à Guet Ardo. Les travaux de cet institut sont déjà lancés.

Lors de cette cérémonie officielle, la famille par la voix du maire de la commune Talibouya Ba, n'a pas également manqué de remercier le président de la République Macky Sall pour le soutien qu'il a apporté à la famille pour la célébration du Gamou et l'invite à venir séjourner dans la cité religieuse lors de ses tournées économiques dans la région de Louga prévues à partir du 20 Décembre prochain...