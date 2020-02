Gamou Diacksao : Mbaye Guèye (EMG) a convoyé la contribution financière du Khalife des mourides, parrain de la 21e édition...

Et en prélude de l’événement religieux, le PDG de EMG groupe est venu le dimanche 31 février dernier à Diacksao pour apporter la contribution financière du Khalife général des mourides. Mbaye Guèye a été accueilli par le marabout de Diacksao, Serigne Sidy Ahmed Sy «Dabakh».







L’homme d’affaires a mobilisé une dizaine de bœufs et offert à la famille Serigne Abdou Aziz Sy, plusieurs dizaines de sacs de riz, des packs de bouteilles d'eau minérale et des canettes de boisson.







Mbaye Guèye a rappelé que Serigne Mountakha s’est attaché à raffermir les liens entre les différentes confréries du Sénégal. «Il agit ainsi en parfaite coordination avec la famille de Dabakh», se félicite-t-il.







Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est le parrain de la 21e édition du Gamou au lieu de retraite spirituelle de El Hadj Maodo Malick Sy. «La particularité de l’édition 2020 du Gamou, c’est qu’elle est dédiée à la famille de Mame Cheikh Ahmadou Bamba à travers la personne morale de l’honorable khalife général des Mourides», a réaffirmé le fils de Dabakh.







Fidèle aux préceptes de son père, son discours a été l'occasion d’appeler à la concorde entre confréries et à l’unité des musulmans. L’idée, selon le marabout, est de raffermir encore plus les liens qui existent entre ces deux familles. Au-delà des relations séculaires qui existent entre Touba et Tivaoune, dit-il, il existe des liens de sang entre les deux familles...