Gamou / Aminata Assome Diatta : « Il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à la disponibilité des produits... »

En prélude au Maouloud, la ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises a effectué une visite dans la ville de Mbossé. Mme Aminata Assome Diatta s'est rendue au marché central de Kaolack pour conster de visu la disponibilité des denrées alimentaires. " En arrivant ce matin, nous avons pu visiter le marché et nous avons constaté que les stocks étaient suffisants et que donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à la disponibilité des produits nécessaires au Gamou...", a-t-elle fait savoir. La délégation du ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises a rendu visite aux différents foyers religieux de Kaolack dont Médina Baye, à la Chambre de commerce de kaolack, etc...