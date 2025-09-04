Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack

À l'occasion du Gamou, la société Dakar Dem Dikk (DDD) a mobilisé plus de 300 bus pour un total de 689 départs vers Tivaouane et Kaolack.
Ce jeudi matin, la direction générale de la société s'est rendue à sa base de Tivaouane afin de préparer les départs du lendemain.
Grâce à ses tarifs sociaux (2 500 F CFA pour le trajet Dakar-Tivaouane et 4 000 F CFA pour le trajet Dakar-Kaolack), DDD a pu transporter près de 25 000 passagers en trois jours.
