Gamou 2023 : Abdoulaye Dièye prie pour la victoire d'Amadou Bâ au soir de la présidentielle 2024

Comme à l'accoutumée, le leader de "Siggi Jotna"/ BBY et Dg de l'AIBD célèbre en famille et avec ses partisans, militants et frères, le Mawlid dans la sainte ville de Tivaouane. Cette année, Oustaz Tamsir Gaye a dirigé la conférence religieuse et comme à ses habitudes, il a fait vibrer de par ses enseignements sur la vie du Prophète (PSL), les nombreux fidèles qui étaient venus célébrer cette grande fête musulmane avec Abdoulaye Dièye qui a prié pour la paix et la stabilité du pays, notamment pour son leader le Président Macky Sall afin qu'il puisse réussir ses projets pour le Sénégal. Le dg de l'AIBD a également prié pour la victoire en 2024 de leur candidat Amadou Bâ...