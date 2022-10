Gamou 2022 à Kaolack / Bilan provisoire de la police : 08 accidents dont 1 décès et 45 individus interpellés.

Le commissaire central de Kaolack a donné un bilan à mi-parcours relatif à la couverture du Gamou.



Ainsi, 45 individus ont été interpellés pour vérification d’identité et délit de vols aggravés, etc.



Le commissaire central Aliou Ba a informé dans la foulée que 8 accidents de la circulation ont été enregistrés dont 01 décès et des dégâts matériels.



Pour rappel, 700 éléments de la police et de l'Asp sont déployés cette année à Médina Baye pour assurer la sécurité des personnes et des biens...