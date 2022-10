Gamou 2022 / Tivaouane et Kaolack : Le Dg de l'ARTP, Abdoul Ly déploie ses équipes sur le terrain et insiste sur l’accompagnement des forces de sécurité et la disponibilité des numéros d’urgence.

Dans le cadre du bon déroulement du Gamou, le Directeur général de l'ARTP, Abdoul Ly, s'est rendu à Tivaouane et à Kaolack pour effectuer une visite de terrain afin de constater de visu le dispositif mis en place par les opérateurs dans ces deux localités. Il a saisi l'occasion pour rappeler le caractère national de ce grand événement religieux avant d'insister sur "la nécessité de l’élargissement de ce dispositif exceptionnel pour cet événement exceptionnel". Pour lui, "les meilleures dispositions doivent être prises pour mettre les pèlerins dans les meilleures conditions pour communiquer avant, pendant et après le Gamou dans toutes les autres localités et foyers religieux du pays, ainsi que les axes d’accès." Il a également mis l'accent sur l’aspect données (data) avec le changement des usages. Pour mieux répondre aux attentes des fidèles en cette période de Gamou, Abdoul Ly a rappelé "la nécessité de l’accompagnement des forces de sécurité et le caractère important de disponibilité des numéros d’urgence."



L'ARTP compte déployer ses équipes techniques durant toute la période du Gamou à Tivaouane et Kaolack afin de veiller et de contrôler la qualité de service offerte par les opérateurs en effectuant des mesures continues durant la période du Gamou.

À ce titre, des outils destinés au grand public ont été mis en place par une équipe de l’ARTP comme l’outil à Android ou iOS "ARTP Sama Réseau" utilisables dans le cadre du Survey de la Qualité de Service.



Cette équipe transmettra, en temps réel aux opérateurs, les éventuels dysfonctionnements qui seront constatés à Tivaouane, Kaolack et environs.



Lors de son entretien avec les autorités religieuses, le Dg de l'ARTP a fait part des dispositions prises pour la réussite de l'événement avant de solliciter des prières pour le Sénégal et pour le Chef de l’État afin que le Seigneur l’assiste dans sa mission de développement du Pays.



À rappeler que lors de ce périple, Abdou Ly accompagné de ses équipes techniques, a profité du déplacement pour faire des tests qualitatifs sur les axes routiers empruntés (Dakar-Kaolack via Fatick et Kaolack-Tivaouane via Diourbel-Khombole-Touba Toul).