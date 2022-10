Gamou 2022 : Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani jette son dévolu sur les valeurs du prophète Mohamed (PSL).

La naissance du Prophète Mohamed (PSL) est célébrée ce vendredi à Médinatoul Cheikh Abdou khadre Dièylani.



Pour les besoins du gamou, le khalife Cheikh Ibrahima Diallo et les autres membres du comité d'organisation ont décidé de porter leur choix sur les valeurs du prophète (PSL) pour en faire le thème central.



Ils sera question d'après le guide religieux de faire un tour d'horizon sur la vie et les enseignements de ce dernier dans un contexte marqué par la perte des valeurs notamment du côté de la jeunesse.



Le prophète Mohamed, un "bon modèle" et un exemple à imiter en tout pour parfaire les hautes moralités, sera en quelque sorte le thème central du Maouloud.



Il faut noter que la cité religieuse continue de recevoir du monde, notamment des autorités religieuses, coutumières et politiques...