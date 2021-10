Gamou 2021 / Cheikh Modou Kara aux disciples : « Nous sommes tous des Mourides, y compris nos frères Tidianes... Serigne Moustapha Sy et moi sommes différents... »

« Dama xama lou beuri, Mane Lou beuri, Di neubb Lou beuri », c'est en ces termes, entres autres que le guide spirituel, Cheikh Modou Kara Mbacké, s'est adressé aux disciples lors de la célébration du Gamou.



Devant une foule acquise à sa cause, le guide de la révolution pacifique reviendra sur la confraternité nécessaire entre musulmans : "Nous sommes tous des Mourides, y compris nos frères Tidianes..."



Au cours de son adresse destinée aux nombreux disciplines qui s'étaient amassés autour de la tribune officielle, en outre, il est également revenu sur ses rapports pour le moins complexes avec le guide des moustarchidines. « Serigne Moustapha Sy et moi sommes différents. Il est plus calme alors que moi je suis plus volcanique... » a t’il indiqué.