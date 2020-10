Gamou 2020 : Thiénaba condamne les caricatures du Prophète (PSL)

La 141 ème édition du Gamou de Thiénaba a vécu dans la ferveur malgré le contexte de pandémie. Des milliers de fidèles ont rallié la cité des Seck pour assister au Gamou dont le thème de cette présente édition est : « Calamité et devoir de repentance, lecture de Thiénaba sur la crise sanitaire mondiale ».

Devant un parterre de fidèles et en présence de la délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'environnement, Abdou Karim Sall, le nouveau et 8 ème Khalife de Thiénaba, Abdou Rahim Seck a délivré son message dans l'esplanade du "pencc" de Amary Ndack Seck. Par le biais de son porte-parole, il a condamné les caricatures du Prophète Mouhamed (PSL). Aussi, il n'a pas manqué de remercier le Président Macky Sall pour son soutien sans faille. éQu'il sache que nous sommes satisfaits de lui. Et que le jour où il aura besoin de notre soutien, nous l'assisteronsé, a laissé entendre Serigne Abdou Rahim Seck qui célébrait son premier Mawlid à la tête du Califat de Amary Ndack Seck.