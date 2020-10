Gamou 2020 / Serigne Hady Sy : « La ville de Tivaouane a toujours offert une victoire éclatante à toutes épreuves au Président Macky Sall »

Le Président Macky Sall a envoyé une délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye pour assister à la déclaration du Khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour Sy, même si l'on sait que cette année, à cause de la Covid-19, la sainte ville de Tivaouane n'a pas célébré le Maouloud sur consigne du Khalife.



En effet, la ville de Maodo nourrit toujours l'espoir de voir ses projets (santé, assainissement etc) se réaliser en plus du rêve de l'érection d'une université Malickienne, mais aussi la réception sous peu de la grande Mosquée.



Pour dire que malgré l'accompagnement sans faille de ladite cité à l'endroit du Chef de l'État, celle ci semble être laissée en rade dans les politiques publiques de l'État. Quant aux profondes promesses du Président Macky Sall, celles-ci demeurent en l'état.



Saisissant l'occasion avec la dissolution du gouvernement, le président du mouvement "Tann Tivaouane And Njukél Ci Ngor", Serigne Hady Sy de hausser la voix pour que son appel ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. "Ma ngui gniakh Président de la République mou guena bayi Khel Tivaouane" (j'invite le Président de la République à garder une pensée pieuse pour Tivaouane)", a-t-il lancé.



D'après le petit-fils d'El Hadj Malick Sy, ils ont accompagné le Président Macky Sall dans tous ses combats. "La ville de Tivaouane a toujours offert une victoire éclatante à toutes épreuves au Président, Macky Sall. C'est lui, le Chef de l'État et il connaît très bien cette cité. Je l'invite à offrir une part belle à la cité de Maodo dans ce nouveau gouvernement qu'il va former et pour la réalisation des projets de cette cité", renchérit-il.