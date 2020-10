Gamou 2020 / Médina Baye : Témoignages inédits sur le puits qui a été construit en 1937 pour la réalisation de la grande mosquée.

La cité religieuse de Médina Baye continue de faire le plein en cette veille de Mawlid. Les fidèles viennent de partout pour prendre part à la célébration du prophète ( Psl). Ici, les lieux les plus fréquentés sont le mausolée du guide religieux et ceux des autres membres de sa famille, la grande mosquée, les domiciles des guides dont celui du Khalife, entre autres. À cela s'ajoute le puits qui fait face à la grande mosquée, qui est pris d'assaut par les fidèles et qui viennent puiser son eau bénite. Il a été creusé en 1937 par Mawlana Cheikh Al Islam pour les besoins de la construction de la grande mosquée...