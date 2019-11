Gamou 2019 : Vaste opération de désencombrement à Médina Baye.

Sur instruction des autorités administratives notamment le préfet de Kaolack, une vaste campagne de désencombrement a démarré dans la cité religieuse de Médina Baye.



L'objectif est donc de libérer les trottoirs et certaines emprises occupées de façon abusive par des vendeurs et même des ouvriers. Ce matin, des caterpillars ont démoli plusieurs cantines qui jonchent la route principale qui mène vers cette cité, des gargotes, des devantures de certains ateliers de menuiserie etc. Et ceci sous bonne escorte de la police qui a veillé au grain pendant toute l'opération.



Par ailleurs, il est prévu ce dimanche une journée d'investissement humain dans cette cité, à l'initiative des talibés mourides de Serigne Babacar Mbacké Moukabaro...