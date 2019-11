Gamou 2019 / Serigne Mahi Niass : « L'islam est la seule issue pour stopper les tueries dans le monde… »

Les rideaux sont tombés sur la nuit du Gamou. À Médina Baye, les autorités religieuses s'étaient donné rendez-vous près de la grande mosquée pour célébrer la naissance du prophète. Une occasion saisie par le vice-khalife, Serigne Mahi Niass, pour se prononcer sur les cas de meurtre dans le monde, notamment dans le monde musulman. "L'homme a aujourd'hui perdu ses repères. Il ne sait plus où aller, du coup, ce sont les démocrates, les socialistes et les autres courants qui invitent de plus en plus les hommes à rejoindre leurs camps. Il y a beaucoup de tueries dans le monde et des fois les musulmans sont impliqués ou pointés du doigt et pourtant l'Islam est la seule issue pour stopper à jamais cette barbarie qui secoue le monde…"