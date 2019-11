Gamou 2019/ Médina Baye : Une bonne couverture médicale sera assurée aux pèlerins (Région Médicale)

À 48 heures du Mawlid, le secteur de la santé ( région médicale de Kaolack) a mis en place un dispositif avancé afin d'assurer une bonne couverture médicale aux pèlerins qui viendront prendre part au Gamou.



Face à la presse ce matin, les membres de la commission santé ont fait savoir que 16 sites ont été mis en place au niveau des différents foyers religieux dont Médina Baye. Entre autres, 7 postes médicaux et d'autres sites seront disponibles pour circonscrire la cité religieuse et environs.



S'agissant des ressources humaines qui seront déployées, une des associations partenaires du nom de " Baye assistance médicale" va mobiliser 150 éléments dont 115 médecins, l'association ADE va pour sa part mobiliser 31 éléments dont 20 médecins et l'association des infirmiers et infirmières d'Etat qui va également venir accompagner la région médicale dans le cadre de la couverture médicale du Gamou.



En plus, 4 sites d'accueil seront disponibles dont l'hôpital régional de Kaolack, le centre de santé de Kasnack, et d'autres structures privées...