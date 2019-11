Gamou 2019/ Médina Baye : Un élève coranique saute du 2 ème et meurt sur le coup

Selon la police qui a donné cette information à la suite d'une vaste opération de sécurisation avant, pendant et après le Mawlid au niveau des différents religieux de Kaolack dont Médina Baye, le drame s'est produit dans la nuit du Gamou à Médina Baye et c'est un élève coranique " déficient mental" âgé de 18 ans qui a sauté du 2 ème étage. Et d'après les renseignements de la police, la victime est décédée sur le coup après sa chute.



Pour rappel, la victime et ses parents demeurent aux Parcelles Assainies et étaient venus à Médina Baye pour le Gamou. L'enfant était dans une chambre sous surveillance, mais a trompé la vigilance de ses parents pour passer à l'acte dans la nuit du Gamou.



À signaler que la police a interpellé 116 personnes pour divers délits et enregistré 13 accidents dont 11 dégâts matériels et 2 corporels avec des blessures légères impliquant 9 motos Jakarta, 4 véhicules etc...