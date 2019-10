Gamou 2019 : Le Khalife des Tidianes rappelle l’urgence de la culture de la paix entre musulmans

Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a dirigé l’ouverture « des Bourdes » en prélude du Gamou de Tivaouane. Il a, lors de sa prise de parole, proféré des prières pour toute la Ummah Islamique et appelé aussi les uns et les autres à plus de solidarité. Serigne Mbaye Sy a demandé aux musulmans sénégalais de cultiver la paix entre eux, condition sine qua non « pour être un bon musulman auprès de Dieu ». Il a appelé enfin tout un chacun à ne pas saper les fondamentaux au Sénégal et à préserver les acquis...