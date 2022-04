Gambie : le président Adama Barrow nomme Fabacary Tombong Jatta président de l’Assemblée nationale

Battu lors des élections législatives dernière, le président Adama Barrow a nommé par décret Fabacary Tombong Jatta, président de l’Assemblée nationale. Et ô surprise, Mr Jatta est un élément du président Yaya Jammeh membre de l’APRC. Le poste de vice-président de la chambre est revenu à Seedy Njie.

Fatoumata Jawara, Maimouna Ceesay Darboe et Kebba Lang Fofana vont accompagner le nouveau président dans sa mission au sein de l’hémicycle gambien.

Selon la presse gambienne, ces nominations prouvent à suffisance l’existence de pourparlers entre le président gambien, Adama Barrow et son prédécesseur à la « State House » de Banjul, Yaya Jammeh.