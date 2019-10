Gambie : de gigantesques explosions dans une usine de gaz font d’incommensurables dégâts

Dans la journée du dimanche 27 octobre, de fortes explosions ont retenti à « Banjul Oxygen Gambia Limited » sise à Kannifing, dans le disctrict du Greater Banjul, en Gambie.

Les explosions qui se sont répétées ont semé la panique dans la zone et ont provoqué d'énormes dégâts non encore estimés par les autorités gambiennes.

Mais une vidéo amateur des conséquences de l'incendie prise par un citoyen gambien et visionnée par Dakaractu donne une idée des dommages.

L'enceinte de l'Usine est complètement dévastée tandis que les véhicules stationnés à l'extérieur sont entièrement calcinées.

Sans doute des millions, voire des milliards de dallasis réduits en cendre.

La cause de ces explosions n'est pas encore connue.

Des informations accessibles sur les activités de l'usine qui vient d’être transformée en un champ de ruine, Dakaractu apprend qu'elle a été fondée en 1986 et fabrique des bouteilles d'oxygène, de glace carbonique, d'acétylène et de dioxyde de carbone en bouteilles sous pression.

Ces gaz comprimés sont utilisés pour la conservation des denrées périssables, le soudage oxy-combustible et la fabrication de boissons gazeuses.