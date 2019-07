Gambie : Une cargaison de drogue saisie au port de Banjul, une société libyenne impliquée...

Les narcotrafiquants n'ont pas dit leur dernier mot en Afrique de l'Ouest. Après la saisie record de 1000 kilos de cocaïne effectuée au port de Dakar, au Sénégal vers la fin du mois de juin, ils se signalent en Gambie voisine.



Les agents anti-narcotiques de ce pays ont découvert une cargaison de cocaïne ce lundi 29 juillet au port de Banjul, informe freedomnewspaper parcouru par Dakaractu. La quantité n'a pas pour l'heure été communiquée, mais l'affaire semble sérieuse au regard de la société qui serait propriétaire du container dans lequel la marchandise a été trouvée.



Selon le site gambien, d'habitude très informé, c'est une société libyenne agroalimentaire du nom de Laura's Food Company Limited, installée dans le pays sous le magistère de Yahya Jammeh. Elle a ses quartiers et à Banjul et à Birkama.



Les stup' ont d'ailleurs entendu les responsables de la société et pour le moment, aucune décision conservatoire n'a été prise à leur encontre. L'enquête se poursuit et pourrait connaître des rebondissements. Affaire à suivre...