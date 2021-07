Gambie - Les plus belles photos du National sports Awards 2021 organisé par SJAG

Sports journalists' association of The Gambia (Sjag) a tenu samedi le National sports Awards 2021, au cours duquel des lauréats ont reçu des distinctions. Pour cette 11ème édition, sportifs, autorités, internationaux gambiens et journalistes s’étaient tous donnés rendez-vous à l’International conference center (ICC) de Banjul, afin de partager un dîner festif avec les membres de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (Anps). Les images ont été fixées sur la pellicule par Dakaractu… ``