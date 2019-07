Gambie : Le récit glaçant de l'exécution du cousin de Yahya Jammeh.

Omar A. Jallow a fini par demander de l'aide à l'avocat général. Il ne se souvenait plus du nom de toutes ses victimes. Au moins 48 personnes ont été tuées avec son assistance. Assassinat d'un groupe de migrants ghanéens, exécutions extrajudiciaires de prisonniers ou encore le meurtre d'Haruna Jammeh, cousin du dictateur. Il a été tué pour une sombre histoire de vengeance dans une mise en scène effroyable, mimée et racontée par Omar Jallow.



Omar Jallow : « On a pris une corde que l'on a enroulée autour du cou d'Haruna et on l'a fait tomber par terre. Sanna Manjang nous a demandé de tirer chacun un bout de la corde. Lui était assis sur le toit de la voiture, d'où il a sauté pour écraser le cou d'Haruna qui est mort dans l'instant ».



Essa Faal (avocat général) : « Vous mangiez régulièrement chez lui ? ».



Omar Jallow : « Oui votre honneur ».





Essa Faal : « C'était votre ami ? ».



Omar Jallow : « Oui, votre honneur ».



Essa Faal : « Il vous venait en aide ? »



Omar Jallow : « Oui, votre honneur ».



Essa Faal : « Et pourtant, vous l'avez exécuté de sang-froid ? »



Omar Jallow : « Oui, votre honneur ».



Le corps d'Haruna Jammeh a été jeté dans un puits devenu au fur à mesure une fosse commune où s'entassent plusieurs corps de victimes en Casamance.



Les enquêteurs de la Commission vérité mènent des recherches pour retrouver les différents lieux d'enterrement. Des victimes ont notamment été décapitées, brûlées et enterrées dans le jardin de Yahya Jammeh à Kanilai.