Gambie : Le gouvernement prêt à faire juger l'ex-dictateur Jammeh

Le gouvernement gambien veut juger l’ancien Président Yaya Jammeh en Gambie. En effet, dans un communiqué du ministère de la justice Gambienne, il s'est dit prêt à faire juger, en Gambie même, l'ancien dictateur Yahya Jammeh, accusé d'une multitude de crimes pendant ses plus de vingt ans à la tête de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest.

Le gouvernement a accepté les recommandations soumises en novembre 2021 par une commission qui a enquêté sur cette période, « notamment des poursuites contre l'ancien président Yahya Jammeh pour une myriade de crimes commis entre 1994 et 2017 », indique un communiqué du ministère de la Justice.

Une déclaration qui apparaît alors que se tient depuis trois jours à Dakar, une réunion de haut niveau de la Cour pénale internationale et à laquelle prend part le Procureur général gambien.

© Agence France-Presse