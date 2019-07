Gambie : Le commanditaire de l’assassinat de Deyda Hydara de Gambie connu

On connait maintenant le commanditaire et les assassins du journaliste Deyda Hydara, correspondant de l'Agence France Presse à Banjul en 2014. Le lieutenant Malick Jatta, auditionné hier par la Commission vérité et réconciliation, a accusé l'ancien Président Yahya Jammeh d'avoir ordonné l'assassinat de notre confrère. Une révélation qui va replonger la famille de la victime dans le deuil quinze ans plus tard. Le lieutenant Malick Jatta, originaire du village de Tujereng et membre des Junglers, a déclaré qu'ils avaient été envoyés pour tuer Deyda le 16 décembre 2004. Avant le meurtre du journaliste, Jatta avait déjà participé à deux exécutions, toutes dirigées par Tumbul Tamba, chef de l'équipe de patrouille composée de 4 officiers qui procédaient aux tueries de citoyens. «On nous avait dit que nous allions chercher le stylo magique… Je ne savais pas qui était le stylo magique. C’étaient Tumbul Tamba, Sanna Manjang, Alieu Jeng et moi. Nous avons pris un taxi que nous avons garé dans le garage de Yahya Jammeh à Kanifing. Tumbul s'est assis à la place du conducteur. Je l'ai entendu parler à l'ancien Président Jammeh et il disait : «oui monsieur, votre excellence». Le véhicule de Deyda s’est approché et Jatta a tiré en premier puis ses collègues Sanna Manjang et Alieu Jeng. Le lendemain, Tumbul a remis à chacun une enveloppe de plus 50.000 Dalassis de la part du «Big Man» faisant allusion à Jammeh...