Gambie : Jammeh disparaît des nouveaux billets de banque

Dans leur logique d’effacer les traces du règne de Yahya Jammeh, les nouveaux dirigeants de la Gambie ne veulent oublier aucun détail.



Son portrait et le beau sourire qu’il arborait sur les billets de banque, du fait de sa mégalomanie, ont disparu des nouvelles coupures mises en circulation par la réserve nationale, a constaté l’AFP.



Selon l’agence de presse française, la distribution des nouveaux billets est en cours depuis mardi dernier. Les coupures de 50, 100 et 200 dalasis sont concernés.



Sur les nouveaux billets, il est mis en exergue le labeur d’un pêcheur ou d’un riziculteur. On peut aussi voir sur l’autre face un oiseau, fait remarquer l’AFP.



Les banques commerciales du pays devraient être approvisionnées progressivement, a assuré le gouverneur de la banque centrale Bakary Jammeh.



Le dalasi est la devise officielle de la Gambie depuis 1971.