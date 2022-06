Gambie : Deux pêcheurs tués dans un accident entre une pirogue et un bateau chinois.

Au large des côtes de la Gambie, deux pêcheurs ont trouvé la mort dans un accident entre un bateau chinois et une pirogue sénégalaise. 5 pêcheurs étaient à bord de la pirogue, 2 d'entre eux habitant Bargny et Yenne ont été tués et leur capitaine porté disparu. 2 rescapés ont été dénombrés...