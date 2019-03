Gambie : Barrow nomme deux ministres

Cela bouge en Gambie. Le Président Adama Barrow qui avait limogé son vice-président et quelques ministres, a procédé hier à la nomination de nouveaux membres du gouvernement. Ainsi le Dr Ahmadou Lamin Samateh devient le ministre de la Santé, un poste qu’occupait jusque-là la nouvelle vice-présidente Dr Toureh. Quant au ministère de l’Agriculture, il est piloté désormais par Mme Amie Fabureh. Le Président Barrow a misé sur des technocrates pour compléter son équipe gouvernementale. Le nouveau ministre de la Santé Dr Ahmadou Lamin Samateh était jusque-là Directeur de l’hôpital d’application Edward Francis. Il fut consultant senior en Chirurgie général et chef du département de Chirurgie dans le même hôpital. Quant à Mme Amie Fabureh, elle travaille au ministère de l’Agriculture depuis plus de trois décennies. Elle est titulaire d’une maîtrise en horticulture d’une Université au Royaume-Uni en 2008.