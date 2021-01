Gambie : Adama Barrow lance son parti pour briguer un nouveau mandat

Le président gambien a officiellement lancé son parti ce samedi 30 janvier au stade de l'Indépendance, à Bakau. "Ce nouveau Parti, le NPP (National People Party), représente le présent et l'avenir, et il est là pour tous les citoyens gambiens dans le cadre d'une nouvelle conscience politique et d'une nouvelle direction. C'est le parti de toutes les catégories de personnes, basé sur le concept d'une véritable citoyenneté gambienne démocratique et patriotique", a déclaré Adama Barrow dont l'ambition est de briguer un nouveau mandat en décembre sous les couleurs sa nouvelle formation politique.



Élu pour un mandat de 5 ans lors de la présidentielle de décembre 2016, Adama Barrow avait pris l'engagement de ne faire que trois ans de transition. Une promesse à laquelle il a renoncé.



Ce retournement de veste du tombeur de Yahya Jammeh n'a pas été sans conséquence puisqu'une partie de la population gambienne regroupée au sein du mouvement "Three Years Jotna" a manifesté son désaccord dans la rue entre décembre 2019 et janvier 2020. Aussi, le Parti démocratique unifié de l'opposant historique Ousseinou Darboe a mis fin à son compagnonnage avec le président gambien...