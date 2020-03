Gala de solidarité de la Médina : ‘’Les fonds récoltés vont financer les projets’’ (Comité d’organisation)

Les populations de la Médina de Dakar préparent en grande pompe la 2e édition du Gala de solidarité de la Médina. Un gala qui a pour objectif de récolter des fonds pour financer et accompagner les porteurs de projet de la Médina, les associations de jeunes, de femmes et sportives, a déclaré Youssou Dial, le président du Comité d’organisation de ce grand évènement.



Dans un entretien, à bâton rompu, accordé à Dakaractu, Youssou Dial retrace son parcours dans le mouvement associatif, ses ambitions pour la Médina et ses rapports avec Cheikh Ahmed Tidiane Bâ. Lequel est patron de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc), mais également initiateur dudit gala.



Les objectifs du gala de solidarité de la Médina





M. Dial a aussi parlé de l’usage qui se fera des fonds générés par ce Gala. C'est un comité mis en place qui va se charger d'étudier mais aussi d'orienter les porteurs de projet afin qu’ils soient financés. Le gala est organisé par Proxim' Médina de Cheikh Tidiane Ba, le 07 mars prochain au Grand théâtre, Doudou Ndiaye Coumba Rose, a appris Dakaractu.



‘’Personne n'est exclue encore moins écartée. Tous les habitants de la Médina, de tout bord et de toute obédience, sont invités. C'est une affaire de la Médina. La soirée est loin d'avoir une coloration politique. C’est pourquoi j'invite toute la Médina au Grand théâtre pour que la soirée soit gravée dans les annales culturelles’’, a dit Youssou Dial.



Youssou Dial et le mouvement associatif



Féru du sport, Youssou Dial a pris d’abord la présidence de l’Asc (Association socio-culturelle) Damels pendant des années. Une gouvernance qui lui a permis de faire des prouesses avec des records dans les Navétanes. Du coup, il a décidé d'élargir ses activités pour aider toutes les Asc de la Médina. ‘’C'est pourquoi je suis adulé par les jeunes de la Médina. Hormis le sport, j'ai œuvré dans le social. Il y a même des Médinois qui m'ont demandé de m'investir dans la politique parce que j'ai toutes les armes qu'il faut pour descendre dans l'arène sinueuse politique. Mon père m'avait toujours exhorté d'œuvrer dans le social. Il était comme çà. C'est son œuvre que je perpétue’’, a confié l’homme d’affaire M. Dial.



Rapport avec Cheikh Ahmed Tidiane Bâ



Youssou Dial étant un proche collaborateur du patron la Cdc, est revenu sur ses rapports avec Cheikh Ahmed Tidiane Bâ. Tous deux soucieux des affaires de la cité, ils ont en commun le même objectif pour leur quartier : Médina. ‘’Mon rapport avec Cheikh Ahmed Tidiane Bâ dépasse toutes les clivages. Lui aussi a beaucoup œuvré pour Médina. Nous avons le même souhait qui est le changement de notre quartier. Du coup, étant fils de la Médina, je me suis rapproché de lui pour qu’on puisse travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons accompagné beaucoup d'établissements scolaires de la Médina. Nous envisageons de mettre en œuvre la fraction numérique des établissements de la Médina. La première action que nous allons faire, c’est d’équiper de 300 ordinateurs des écoles de la Médina’’, a-t-il confié.