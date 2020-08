Gagner le combat contre la COVID-19.

La prévention est une sage précaution qui préserve de l’incertitude et de la guérison, dixit le proverbe. Face à une situation qui s’empire, l’Etat du Sénégal a encore pris de nouvelles mesures restrictives. Nous avons constatés une menace forte de la COVID-19 cette dernière quinzaine avec des proportions inquiétantes des cas de contamination et du taux de la mortalité.



L’Etat, par sa gestion démocratique, a toujours pris des mesures sanitaires de prévention très strictes : couvre-feux, mise en quarantaine de certaines régions, fermeture des écoles, des frontières, des marchés, des bars/restaurants, forte réduction des transports en commun etc. Mais visiblement, ce n’est pas suffisant considérant la naïveté des uns, ou la complaisance, l’insouciance observée chez une minorité non négligeable de personnes qui ne manquent pas de mettre en danger la collectivité en faisant fi des recommandations.



Pour sortir de ce cauchemar, seul le changement de comportement et la prise de conscience du risque encouru sont les mesures appropriées. Ce combat ne peut être gagné qu’avec la responsabilité collective de tous.



La jeunesse est un maillon très important dans cette lutte contre la COVID-19 et le bon sens veut que tout le monde s’y investisse. Il serait réconfortant de voir les jeunes, prendre l’initiative dans la lutte contre le coronavirus et se mobiliser pour aider leurs proches.



À travers des actes individuels et collectifs, les jeunes doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour combattre la pandémie et le sentiment d’impuissance qui nous envahit tous.

Luttons tous pour un Sénégal sans covid-19



Fatoumata Niang Ba

Présidente Udes/R