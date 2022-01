GUINGUINÉO / Cheikh Abdou Bali présente les condoléances du Président Sall à la famille éplorée du regretté Serigne El Hadj Kabir Sarr.

Suite au rappel à Dieu de Serigne El Hadj Kabir Sarr, chef religieux et grand Muqadam à Guinguinéo, le Président de la République a envoyé Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, présenter ses condoléances à la famille éplorée.



Accompagné d’une forte délégation composée de grosses personnalités (le préfet du département, le vice-président du Conseil départemental représentant le Président du conseil Pape Malick Ndour, empêché, la tête de liste communale de BBY, Alpha Sy et de l’essentiel des investis des deux listes), le ministre conseiller a transmis le message du Chef de l’État à Serigne Moustapha Sarr.



Dans son discours, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma choisira d’abord, de saluer l’empreinte religieuse de la famille Sarr au Sénégal avant de revenir sur l’excellence des relations, depuis longtemps, entretenues par le défunt avec le President.



Il remerciera, dans la foulée, toute la famille pour les prières et soutien constamment accordés au Président de la République. Le Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr manifestera tout son satisfecit par rapport à la réactivité du Chef de l’État non sans renouveler ce soutien jamais défectible.



Il priera pour la paix au Sénégal, mais aussi

pour le succès de la coalition BBY à Guinguinéo...