GUINÉE : L’utilisation d’insecticide fait trois morts à Hamdallaye…

L’utilisation d’insceticide pour éliminer les punaises de maison a fait trois morts dans une famille au quartier Hamdallaye de Conakry. En effet, il s’agit de trois garçons qui ont perdu la vie. Ce drame est survenu à la suite de l’utilisation de ce produit toxique par leur mère qui a complétement oublié de suivre la procédure usuelle édictée par son mari. C’est ainsi que ce dernier constatera les faits devant lui avec impuissance. La mère des enfants Fatoumata retrace le film du drame. Actuellement c’est l’émoi et la consternation dans la famille, le quartier et le pays.



Retraçant les faits, elle précise : « mes enfants sont morts parce que j’ai mis des comprimés pour tuer les punaises. Et comme je devais aller à l’atelier, je me suis rendue compte que la porte ne se ferme pas car les clés sont coincées dans la serrure. Et j’avais oublié que j’avais mis deux comprimés sous le lit pour tuer les punaises. Et mon mari m’avait averti de ne pas rester dans la chambre après avoir mis les comprimés. »



Elle poursuit : « je ne voulais pas déranger mon mari à son travail et c’est ainsi que j’ai décidé de rester à la maison jusqu’au soir. Ensuite mes enfants à leur retour de l’école coranique m’ont demandé pourquoi je ne suis pas partie au travail aujourd’hui. J’ai oublié complètement que j’avais mis les comprimés (insecticide)… »



C’est une femme meurtrie et anéantie dont les mots sortent à peine de la bouche qui a retracé la scène de la mort de ses enfants.



Avec bégaiement, elle continue « pendant la nuit j’ai été réveillée par une nausée suivie de vomissement avec mes enfants. Ensuite, j’ai pensé à une intoxication alimentaire et tous mes enfants se sont mis à vomir. C’est à la suite de ces vomissements que mes enfants sont morts Abdoulaye Diallo, Ibrahima Diallo et Mamadou Saliou Diallo devant leur père. Je prie Dieu de les accueillir au paradis. Et je me résigne à sa volonté... »