GUINÉE : Khadim Ndiaye élu meilleur joueur étranger de l’année

Organisé jeudi soir par l’Association de la presse sportive guinéenne, le “Nimba d’Or” récompense chaque année les sportifs qui se sont le plus distingués en Guinée.



Le gardien de but international du Sénégal, Khadim Ndiaye, sociétaire du Horoya AC, champion de Guinée 2017, a été désigné meilleur joueur étranger de la Guinée.



Le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, qui était en compétition avec deux autres gardiens, l’Ivoirien d’origine ghanéenne, Ocansey Mandela et le Burkinabé Nikiema Dramane, a été plébiscité en raison de sa participation à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), de sa qualification à la Coupe du monde 2018 avec les Lions et de sa brillante prestation en phase des poules de la Coupe de la CAF avec le Horoya AC.



Par ailleurs, le milieu de terrain du Hafia FC, Jean Mousté, a été désigné meilleur joueur de la Ligue 1 guinéenne de football en 2017. Vainqueur de la coupe nationale avec son club et un des artisans de la qualification de l’équipe locale de Guinée au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en 2018, Jean Mousté disputera cette année avec le triple champion d’Afrique, le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.



Quant à l’international guinéen, Naby Keita, engagé par Liverpool à partir de 2018, il a été sacré meilleur joueur guinéen à l’étranger devant d’Alkhaly Bangoura, qui évolue en Tunisie et François Kamano, sociétaire des Girondins de Bordeaux (France).



Galsenfoot