GUÉDÉ À TOUBA / Un homme de 65 ans retrouvé mort dans une fosse septique

S.F. Kébé, âgé de 65 ans a été dégagé hier, un peu après la prière du crépuscule, par les sapeurs pompiers d'une fosse septique, celle de sa maison, plus précisément.



Le vieil homme n'a pu s’extraire de son inconfortable situation vu que personne ne semblait être au courant de son sort. Un de ses proches confie qu'il serait resté plus de 3 tours d'horloge avant que les soldats du feu, tardivement appelés, ne viennent le sortir. Il précise, quand-même, que le couvercle de la fosse a été retrouvé à l'endroit par les forces de l'ordre.



Kébé habitait Dakar. Il était venu à Touba pour les besoins du magal du Kazu Rajab. À cause de l'état d'urgence, il était ainsi obligé de prolonger son séjour.



La police dépêchera des enquêteurs sur les lieux du drame. Au moment où ces lignes sont écrites, la maison a été scellée et un de ses proches amené pour les besoins de l’enquête...