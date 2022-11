GROUPE A, 3 e JOURNEE : SENEGAL – EQUATEUR : Forte mobilisation dans les Fanzones de Dakar

L’Etat du Sénégal (par le canal du Ministère des sports), la RTS et SD Consulting ont installé à Dakar et partout ailleurs dans les départements du Sénégal, pour permettre le visionnage en public des rencontres de la coupe du monde 2022 qui se jouent présentement au Qatar.



Ces différentes installations permettent aux amateurs de football et aux supporteurs de l’’équipe nationale de communier et de pousser leurs joueurs à la victoire. Dans ambiance digne des grands stades du monde, les Fanzones sont fréquentées par toutes les tranches d’âge.



L’animation y est assurée par les groupes Assiko, le 12e Gaïndé et Allez Casa. Les téléspectateurs y partagent les mêmes émotions que ceux qui sont dans les stades, en plus de la bonne nourriture et des boissons en tout genre y sont vendues.



Le match des Lions de ce mardi revêt une grande importance puisqu’il ouvre la voie de la qualification au second tour du mondial.



A Dakar, plusieurs Fanzones sont érigées gratuitement pour permettre au plus grand nombre de suivre les matches de la coupe du monde.



A l’Ucad, au Monument de la renaissance, à la Place de la Nation (ex. Obélisque) et au terrain Acapes des Parcelles Assainies, l’ambiance est des plus conviviales. Sur la Corniche Ouest de Dakar, les férus de football s’y donnent rendez-vous pour communier ensemble.