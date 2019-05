GROSSE PÉNURIE D'EAU À TOUBA

Au moment où ces lignes sont écrites, plusieurs quartiers de Touba sont confrontés à une terrible pénurie d'eau. Le calvaire dure, selon les informations ça et là recueillies, près d'une semaine. À Darou Marnane, la situation a atteint son paroxysme, obligeant les braves dames à parcourir des kilomètres sous ce soleil de plomb qui affiche les 45 degrés. C'est presque le même cauchemar qui sévit à Khayra 2, Darou Khoudoss, à Tableau Aldiana, à Sam etc... L'on parle de forages défectueux que les autorités de Maou Rahmati tenteraient de réparer en attendant l'appui de l'État du Sénégal.



Ce jeudi, Dakaractu a aperçu des familles aller puiser de l'eau dans la brigade des Sapeurs pompiers. En cette période de ramadan, nul ne sait plus où donner de la tête.