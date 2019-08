GROSSE COUPURE / Quand une partie de l'aile touristique du Sénégal est privée d'électricité pendant plusieurs heures !

Une grosse coupure électrique a frappé hier en début de soirée une bonne partie de la petite côte Sénégalaise. Le retour à la normale n'a été notée que tôt ce matin aux environs de 9 heures. Les zones principalement concernées étaient Ngaparou, Warang, Nianing et Mbaling.. Autrement dit, c'est une très grande partie de la zone touristique du Sénégal qui a été privée d'électricité sur plusieurs heures.



Une situation qui a beaucoup gêné les hôtels et autres concessions résidentielles qui accueillent actuellement beaucoup d'étrangers venus faire du tourisme ou passer leurs vacances. La coupure aura énormément causé du tort aux populations dont certaines ont été obligées de renoncer à la finale de l'Afrobasket féminin 2019 qui mettait aux prises le Sénégal au Nigéria. Le pire dans cette histoire, c'est que la société nationale de distribution de l'électricité n'a, jusqu'au moment où nous écrivons ces lignes, fait aucune communication pour expliquer les causes de cette coupure.



La reproduction d'un tel dysfonctionnement pourrait produire des effets néfastes et même causer un manque à gagner économique considérable pour un pays comme le Sénégal qui tire de multiples dividendes dans les activités touristiques qui se mènent le long de la petite côte...