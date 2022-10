GROGNE À MBACKÉ - Les populations de Duyoli, Dendèye et Darou Khafor en colère …

Malgré les promesses répétées de l’État du Sénégal, le tronçon Darou Khafor - Déndèye - Darou Khafor dans le département de Mbacké est toujours une calamiteuse piste latéritique parsemée de nids de poule.



Un véritable parcours du combattant pour les populations qui l'empruntent quotidiennement !

Ce qui semble le plus les énerver, c’est l’utilisation abusive des camions en provenance de Touba venus charger du sable et qui détruisent chaque jour un peu plus, la piste.



Visiblement dans une colère incontenable, les jeunes des trois localités, accompagnés de plusieurs dignitaires de la localité dont Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, ont battu le macadam protestant contre l’oubli dont leur agglomération est victime.



« Cette route est détruite principalement par les camions de Serigne Mbacké qui se prévaut, dit-il, de la protection du fils du Khalife Général des Mourides Serigne Kosso Mbacké. C’est à cause de ses camions que cette route est aussi dégradée. J’ai appelé le directeur des Mines et le sous-préfet, mais aucune solution n'est apportée », dira le Mbacké-Mbacké.



Les jeunes, quant à eux, se limiteront à interpeller le Président de la République. « Nos populations souffrent le martyre. Nos vielles personnes aussi. Nos malades, n’en parlons même pas ! Nous demandons au Président de la République de nous trouver une solution », dira Cheikh Ndao, président de l’association « And Défar Déndèye ».