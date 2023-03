GROGNE À L’ISRA/ SARAA : «Le manque de considération devient de plus en plus flagrant de la part de la Direction Générale à l’égard du corps des chercheurs»

Rien ne semble véritablement aller entre Momar Talla Seck, Dg de ISRA et le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire. En effet, quelques mois après leur première grogne, c’est désormais un ras-le-bol qui est exprimé par les chercheurs, dans une déclaration portée à la connaissance du public.



«Le 30 mars 2022, président de la République Macky Sall, lors du conseil des ministres instruisait au Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, de lui remettre, avant la fin du mois d’avril 2022, un plan d’urgence de transformation de la Recherche Agricole, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire ».



De même, ajoute le syndicat, le Chef de l’État avait demandé d’actualiser, dans le consensus, les missions, l’organisation, le fonctionnement de l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA), ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure stratégique. Ainsi se désole -t-il : «Ce n’est qu’au mois d’octobre 2022, soit 6 mois après les délais, que les documents ont été transmis au ministère de tutelle. Ces projets de décrets qui ont mobilisé du temps et de l’argent seraient dans les «circuits », et risquent de s’y perdre».



Fort de ce qui précède, SARAA dénonce cette situation qui, selon lui, vient s’ajouter à la frustration, la démotivation du personnel de recherche pour de nombreux motifs dont le blocage du plan de carrière alors que l’un des premiers actes posés par l’équipe de la Direction Générale fut le reclassement du Directeur Général, dans un contexte de mauvais fonctionnement de l'écrasante majorité des laboratoires. «Le manque de considération devient de plus en plus flagrant de la part de la Direction Générale à l’égard du corps des chercheurs, alors que son le Président Macky Sall, conscient de la place des chercheurs dans la recherche, a demandé le Statut des chercheurs, que la Direction Générale avait d’ailleurs refusé au début d’élaborer. Ce manque de considération est clairement affiché en voulant éjecter le corps des chercheurs des membres permanents du conseil d’administration de l’ISRA. Nous constatons avec regret que l’Institut Sénégalais de Recherche Agricoles est transformé en un Institut Administratif avec un excès de zèle sans commune mesure».



Le SARAA, s’indigne , pour conclure, devant l’attitude qu’il juge «irresponsable» du Directeur Général et son équipe, mais aussi devant «le manque de diligence de la tutelle face à la commande du Président Macky Sall en ce qui concerne les projets de décret, prend l’opinion publique en témoin dans la reprise de son plan d’action de lutte syndicale ». Situation à suivre …