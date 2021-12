GRÈVE DU TRANSPORT : Sos Consommateurs donne tort aux chauffeurs et propose des solutions à l’État

« Sos consommateurs », sur la grève des transporteurs, estime que ces derniers ont TORT. Sans pour autant leur enlever la légitimité de leurs revendications, l’association consumériste est d’avis qu’ils n'ont pas le droit de prendre tout un pays en otage, de sacrifier les intérêts et droits des populations à la libre circulation; - de mettre à genoux et compromettre l'économie du pays; d'exiger la présence obligatoire de 6 (six) Ministres et d'en faire une condition préalable à une rencontre de négociation avec l'État. « C'est excessif et très préjudiciable à l'économie et aux populations qui n'ont commis aucune faute », assure la même source.

Aussi, devant leur entêtement à vouloir ruiner le pays pour leurs seuls intérêts, SOS Consommateurs demande à l’État du Sénégal, lit-on sur le document, de réquisitionner, en urgence, un nombre suffisant de transporteurs à travers tout le pays, pour assurer un service minimum et en cas refus, de retirer la licence des défaillants ; d'engager des négociations loyales avec la volonté de satisfaire leurs revendications légitimes et en présence d'observateurs dont la Société Civile; d'envisager résolument la reprise du service public du transport de passagers, au moins à 80 ou 90 pour cent pour sécuriser et améliorer le déplacement quotidien des populations...