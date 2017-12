GRAND PRIX DU CHEF DE L'ÉTAT - L'enseignant Assane Ndiaye gagne pour Mbacké

Enseignant d'abord à l'école primaire puis au lycée, plus précisément au lycée de Mbacké 2, Assane Ndiaye a dominé ses concurrents, à savoir Abdoulaye Mbow et Khalifa Ababacar Wade. Il vient, en effet, de remporter le prix du meilleur enseignant décerné à partir de cette année au meilleur Sénégalais dans ce secteur. Le prix est sanctionné d'une enveloppe financière de 10 millions.

Selon Bassirou Kassé, Inspecteur de l'enseignement et de la formation de Mbacké, dans un de ses posts sur sa page facebook, '' tout est parti d'un choix effectué, il y a quelques semaines, par le comité régional de sélection qui s'était réuni à la gouvernance de Diourbel. Assane sortira major du lot de 9 enseignants avec trois de ses collègues. Finalement à l'issue des travaux dirigés par l'Adjoint du Gouverneur, chaque département a été représenté par un candidat; Assane Ndiaye du lycée de Mbacké 2 défendra victorieusement les couleurs de Mbacké et de la région

Dakaractu-Touba s'associe au bonheur de toute la population de Mbacké.